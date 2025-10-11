Kovačić: ‘Nije bio lagan oporavak, ali obitelj mi je puno pomogla’

Podijeli :

xAlexxToddx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju, 12. listopada, u Varaždinu će odigrati susret protiv Gibraltara u 8. kolu skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon remija bez golova protiv Češke u četvrtak, Vatreni su stigli nadomak plasmana na SP koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Predstojeću utakmicu s Gibraltarom je uz Zlatka Dalića najavio i Mateo Kovačić.

Kakvo je stanje sa zdravljem?

“Osjećam se bolje, osmah sam dobro čim sam u ovom okruženju. Bitno mi je da sutra dobijem priliku, stvarno se bolje osjećam”, započeo je Kovačić.

Kakvu utakmicu očekujete sutra?

“Treba biti maksimalno ozbiljan, ovaj protivnik napreduje, imaju klub u Konferencijskoj ligi. Nije lako igrati ni s kim, ali se nadam da ćemo uzeti sva tri boda.”

Kakva će biti golgeterska forma?

“Sutra je najbitniji pristup, ako zabijemo rani gol, utakmica će se razviti kako mi želimo. Najbitnije je da samo sve od sebe.”

Kakav je osjećaj vratiti se u Varaždin?

“Uvijek je lijepo doći u Varaždin, izbornikov grad i 101. utakmica, na čemu mu čestitam. Bitno je da odigramo dobru utakmicu i pobijedimo.”

Tko je najopasniji kod Gibraltara

“Nikad nikog ne analiziramo posebno, gledamo momčad kao cjelinu. Analizirali smo ih dobro, iskoristit ćemo sve njihove mane i bitno je da budemo pravi.”

Kakav je bio oporavak?

“Dobro, hvala na pitanju. Nije bilo lako, ali sam bio uz obitelj, to mi je olakšalo. Nadam se da ću biti u pravom ritmu što prije je moguće.”