Kovačević pred derbi s Hajdukom treningu priključuje trojicu juniora

Luka Kolanovic via Guliver

Dinamo je trenutno na vrhu HNL-a s bodom više od Hajduka s kojim ga čeka derbi u subotu (15 sati).

Mateo Lisica propustio je utakmicu s Goricom zbog bolesti i nije se još oporavio, no trebao bi biti spreman za derbi, ali pitanje je koliko će moći igrati.

Protiv Gorice u duelu s Bakićem stradao je Arber Hoxha i s terena je iznesen na nosilima, no trebao bi biti i on spreman. Protiv Hajduka neće zaigrati Luka Stojković, koji je naivno i neoprezno dobio dva žuta kartona u 14 minuta u susretu protiv Gorice.

Sve su to igrači koju mogu igrati na krilu pa se u utorak na tim pozicijama pojavila ‘rupa’. Ostali su u punoj spremi samo Fran Topić i Cardoso Varela te Mounsef Bakrar i Gabriel Vidović.

Iz tih razloga, piše Germanijak, trener Dinama Mario Kovačević odlučio je momčadi priključiti trojicu juniora, Patrika Horvata, Karla Zulfića i Mislava Ćutuka, trojicu ofenzivaca. Sva trojica igraju na krilnim pozicijama, s time da Ćutuk može biti i špica.