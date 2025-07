Kovačev Dortmund izborio četvrtfinale klupskog SP-a: Ide na Modrića

Podijeli :

xkolbert-press MarcxNiemeyerx via Guliver

Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača nastavlja nizati sjajne rezultate na Svjetskom klupskom prvenstvu. Nakon osvajanja skupine bili su uspješni i u prvoj knockout utakmici. U osmini finala s 2:1 su bili bolji od meksičkog Monterreyja.

Već u prvoj polovici prvog poluvremena su izabranici Nike Kovača došli do važne prednosti. U 14. minuti žuto-crne je u vodstvo donio Serhou Guirassy, a gvinejski reprezentativac je mrežu Estebana Andrade zatresao i deset minuta kasnije za 2:0.

Monterrey je početkom drugog dijela odgovorio pogotkom Germana Berteramea te je do kraja susreta pritsikao Borussiju Dortmund. Meksikanci nisu uspjeli doći do izjednačenja te je njemačka momčad došla do pobjede od 2:1 i plasmana u četvrtfinale Svjetskog klupskog prvenstva.

Za prolaz u polufinale igrat će protiv Real Madrida koji je sinoć 1:0 svladao Juventus Igora Tudora.