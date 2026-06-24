Kolumbija izborila prolaz skupine minimalnom pobjedom, pogledajte gol

Nogometaši Kolumbije pobijedili su reprezentaciju DR Konga sa 1-0 (0-0) u posljednjoj utakmici drugog kola grupne faze na Svjetskom prvenstvu, čime su postali sedma momčad koja je i matematički osigurala plasman u nokaut fazu natjecanja.

Kolumbija je bila nadmoćna tijekom cijelog dvoboja, a Daniel Munoz je već u šestoj minuti postigao pogodak koji nije priznat, nakon provjere VAR-a, zbog minimalnog zaleđa.

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Dva pogotka su poništena Luisu Diazu, ali nakon što je Kolumbija već došla do prednosti – jedan zbog prekršaja, a drugi zbog zaleđa.

Briljirao je i vratar DR Konga Lionel Mpasi-Nzau koji je imao osam obrana, dok je njegov kolega na drugoj strani Camilo Vargas jedine dvije obrane imao tek u sučevom dodatku.

Pogodak pogledajte OVDJE.

Kolumbija je na vrhu ljestvice skupine K s maksimalnih šest bodova. Četiri boda ima Portugal, a treći je DR Kongo s jednim bodom. Bez bodova je Uzbekistan.

U posljednjem kolu u skupini, koje je na rasporedu 28. lipnja (1.30 sat), sastat će se Kolumbija – Portugal i DR Kongo – Uzbekistan.