Kod Kovačevića nije dobivao previše prilika pa je sreću odlučio potražiti u Vukovaru

GNK Dinamo Zagreb

Mladi Dinamov stoper, 21-godišnji Moreno Živković, u dosadašnjem dijelu sezone nije odigrao ni minute u najjačem sastavu Modrih

Moreno Živković debitirao je za prvu momčad Dinama u proljeće 2023., no kontinuitet je ubrzo prekinut prvom posudbom u Lokomotivu. U prvoj polovici sezone 2023./24. ondje je bio standardan i vrlo zapažen, ali ga je Dinamo u zimskom prijelaznom roku vratio na Maksimir, gdje je većinom ostao u drugom planu.

Iako je u proljeće 2024. upisao određene nastupe za Modre, jasno je bilo da bi znatno više igrao da je ostao na Kajzerici. Slijedom toga, u ljeto 2024. ponovno je poslan na posudbu u Lokomotivu, u kojoj je proveo cijelu prošlu sezonu.

Po povratku u Dinamo u ljeto 2025. mladi stoper nije se uspio nametnuti u prvoj momčadi, pa je, kako bi zadržao natjecateljski ritam, u dogovoru s klubom i svojim ocem Borisom Živkovićem, bivšim hrvatskim reprezentativcem i ujedno menadžerom, odlučeno da ode na novu posudbu.

Karijeru će nastaviti u Vukovaru 1991, gdje će provesti sljedećih šest mjeseci.