Kocaeli reagirao na Petkovićeve prijetnje, napokon je došlo do pomaka

xSeskimPhotox FBahce-Kocaeli by Guliver

Bruno Petković prošlog je tjedna otvoreno zaprijetio odlaskom iz turskog Kocaelispora i najavio mogućnost tužbe zbog neisplaćenih obveza.

Prema navodima insajdera Resata Cana Ozbudaka, konačno je došlo do pomaka te je klub isplatio veći dio dugova, zbog čega je Petković privremeno povukao formalni zahtjev prema Upravi.

Hrvat je u turski klub stigao ovog ljeta te potpisao dvogodišnji ugovor. Ukupan dosadašnji dug je, prema pisanjima tamošnjih medija, iznosio 650.000 eura – 200.000 eura bonusa za potpis i oko 450.000 eura neisplaćenih plaća.

Lokalni dnevni list Kocaeli Baris Gazetesi, piše da je Petković prošlog tjedna dobio 200.000 eura, dok je ovog tjedna na njegov račun sjelo još oko 325.000 eura. Kocaelispor Petkoviću i dalje duguje oko 150.000 eura, a još nije poznato kada će ostatak duga biti podmiren.