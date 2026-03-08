Klub na posljednjem mjestu treće lige izborio prvo četvrtfinale FA Cupa nakon više od 70 godina

Podijeli :

EveryxSecondxMediax ESM-1849-0011 LukexWilliamsx xEveryxSecondxMediax via Guliver Image

U nedjelju se nastavilo peto kolo FA Cupa, a jedna od utakmica bila je ona između trećeligaša Port Valea i premierligaša Sunderlanda. Iako su "Crne mačke" bile veliki favorit, do pobjede od 1:0 je došao trećeligaš.

Port Vale ove sezone nije na dobroj razini te se nalaze na posljednjem mjestu League One, trećeg ranga engleskog nogometa. No, u FA Cupu ih je pomazio ždrijeb pa su došli do osmine finala gdje im je od svih mogućih premierligaša došao jedan relativno prolazni.

Tu priliku su “Junaci” (The Valiants) iskoristili te su u 28. minuti došli do pogotka preko novozelandskog reprezentativca Bena Wainea. Tu prednost sačuvali su do kraja susreta te su izborili četvrtfinale FA Cupa.

Tako je Port Vale došao do svog drugog najvećeg uspjeha u svojoj povijesti te ujedno i prvog četvrtfinala nakon 72 godine i sezone 1953./1954. Te godine su izborili polufinale gdje su izgubili od konačnog prvaka West Bromwich Albiona.