Klopp: Sa Salahom imate problem samo u dva slučaja

Legendarni bivši trener Liverpoola Jurgen Klopp komentirao je situaciju s Mohamedom Salahom.

Salah je nezadovoljan time što ne igra koliko misli da bi trebao dao izjavu medijima u kojoj je među ostalim poručio da ga “klub gura pod autobus”. Zbog svega Arne Slot ga nije stavio na popis putnika za utakmicu s Interom u Ligi prvaka.

Salaha je komentirao njegov bivši trener koji ga je doveo u Liverpool i vodio ga sedam godina, Jurgen Klopp.

“Na sve nas jako utječe naša prošlost, kako smo odgojeni i gdje smo odrasli. Mo je već rano znao da mora raditi više od ostalih. Uvijek napreduje i nikad ne staje. Takvo je njegovo razmišljanje. Nakon svake ljetne pauze vratio bi se s nekom novom vještinom. Kao da je cijelo vrijeme trenirao, primjerice, jedan tip dodavanja”, rekao je Klopp pa nastavio:

“Gurali smo jedan drugog da budemo sigurni da nikad nećemo stati. I nikad nismo stali. Dizanje trofeja Premier lige povezalo nas je za cijeli život. Bit će upamćen kao jedan od najvećih svih vremena”, nastavio je Klopp.

Klopp je odgovorio i na pitanje je li teško voditi Salaha.

“Ne bih rekao da je lagan za voditi ga, ali nije ni težak. Sa Salahom imate problema samo ako ne igra ili ako ga izvedete.”