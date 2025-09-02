Karačić zbog ozljede u Jadranskom derbiju otpao s popisa australske reprezentacije

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Australiju čekaju dvoboji protiv Novog Zelanda, prvi okršaj je na rasporedu 5. rujna, drugi četiri dana kasnije.

No u tim utakmicama neće biti igrača Hajduka, Frana Karačića, koji je otpao s popisa australske reprezentacije zbog medicinskih razloga nakon remija Hajduka i Rijeke u kojem je zadobio lakšu ozljedu, potvrđeno je na stranicama Australskog nogometnog saveza.

Izbornik Tony Popović odmah je reagirao i umjesto Karačića pozvao braniča škotskog Hiberniana Jacka Iredalea.