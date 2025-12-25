Kapetanu Tottenhama nakon crvenog kartona prijeti i dodatna kazna, FA pokrenula postupak

Podijeli :

Vince Mignott/DeFodi Images via Guliver

Disciplinska komisija Engleskog nogometnog saveza (FA) pokrenula je postupak protiv kapetana Tottenhama Cristiana Romera zbog "neprimjerenog" ponašanja nakon isključenja u derbiju protiv Liverpoola.

Romero je u sudačkoj nadoknadi utakmice isključen nakon što je dobio drugi žuti karton jer je Ibrahimu Konatea udario nogom u trbuh.. Argentinski branič nije odmah napustio teren, već se svađao sa sucem.

POVEZANO VIDEO / Liverpool bolji od Spursa: Prljavi Argentinac udario zvijezdu Redsa nogom i zaradio crveni karton!

“Romero se ponašao na neprimjeren način time što nije odmah napustio teren, te se agresivno ponašao prema sucu utakmice nakon što je isključen u 93. minuti”,” priopćio je FA.

Romero ima rok do 2. siječnja kako bi odgovorio na prijavu.

U susretu protiv Liverpoola isključen je i Xavi Simons u 33. minuti, pa su Spursi završili utakmicu s devet igrača.

“Redsi” su slavili sa 2-1. Tottenham je 14. na ljestvici as 22 boda, 17 iza vodećeg Arsenala.