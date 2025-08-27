Kapetan ne napušta Rujevicu, Rijeka mu produžila ugovor

Podijeli :

Natasa Kupljenik SPP via Guliver Images

Rijeka je produžila ugovor svom kapetanu.

Martin Zlomislić produljio je vjernost Rijeci. Zlomislić je potpisao ugovor na tri godine (2+1) nakon sjajne sezone u kojoj je, vratar koji je u Rijeku stigao 2021. godine, u ulozi kapetana podignuo dvostruku krunu.

“Rijeka i ja smo uvijek išli u istom pravcu. Brzo smo se dogovorili i sretan sam radi potpisa i produljenja ugovora”, rekao je Martin koji je u Rijeku stigao 2021. godine, strpljivo čekao svoju priliku koju je, kad se jednom ukazala, maksimalno iskoristio.

“Svima je jasno da je zadnja utakmica protiv Slavena moj najdraži trenutak u dresu Rijeke i naravno podizanje trofeja na kraju sezone. Čekaš svoju priliku, neka ja budem primjer i poruka mladima da treba sačekati svoju priliku i da je budeš spreman iskoristiti kad ona dođe”, kazao je Martin Zlomislić