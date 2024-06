Kapetan Furije hvali Hrvatsku: ‘Nevjerojatan natjecateljski gen za tako malu zemlju’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Álvaro Morata rekao je kako će subotnja utakmica između Hrvatske i Španjolske na otvaranju natjecanja u skupini B na EURU biti teška za obje momčadi.

“Hrvatska se zna natjecati i to je njena glavna vrlina. Godinama dolazi do završnice na svim natjecanjima”, izjavio je 31-godišnji napadač Atletico Madrida u intervjuu novinama AS.

Hrvatska je bila u finalu Svjetskog prvenstva 2018., polufinalu Svjetskog prvenstva 2022., te u finalu Lige nacija 2023.

“Igrali smo s njom u finalu Lige nacija. Njeni igrači imaju nevjerojatan natjecateljski gen za tako malu zemlju kao što je njihova”, rekao je Morata.

“Ali Španjolska je također motivirana pa će biti teško i jednima i drugima”, dodao je.

Španjolska je prije godinu dana odigrala s Hrvatskom 0-0 u Rotterdamu u finalu Lige nacija, a onda je pobijedila boljim izvođenjem 11-eraca.

Morata, koji je tada odigrao 66 minuta, kaže da je Španjolska među favoritima za osvajanje Europskog prvenstva.

“Španjolski dres implicira da si među favoritima. Igrat ćemo puni želje i zanosa. Možemo se natjecati sa svakime i ispisati povijest”, rekao je napadač sa 77 nastupa i 35 golova u crvenom dresu Španjolske.

Morati će to biti šesta utakmica s Hrvatskom, a iskazao se na prošlom EURU odigranom prije tri godine. Utakmica osmine finala završila je 3-3, a Morata je u 100. minuti produžetka zabio gol za 4-3. Španjolska je pobijedila s 5-3 Hrvatsku, a kasnije ju je u polufinalu zaustavila Italija.

“Put do vrha je dug i težak, ali svi priželjkujemo da ovaj put osvojimo prvenstvo”, rekao je.

Španjolska je bila prvak Europe 1964., 2008. i 2012. godine.

“Naša sadašnja reprezentacija ima mladost i iskustvo”, napomenuo je Morata.

U momčadi je 16-godišnji krilni napadač Lamine Yamal iz Barcelone, ali i dvostruko stariji 38-godišnji Sevillin kapetan i branič Jesus Navas.

“To je dobra mješavina”, istaknuo je Morata kojem je ovo treće Europsko prvenstvo.

“Mladi nekada misle da će igrati tri svjetska prvenstva i četiri europska, ali u nogometu se nikada ne zna. Zbog toga je potrebno iskoristiti ovu priliku u Njemačkoj jer druge možda neće biti”, rekao je.

Španjolska i Hrvatska će u Berlinu početi EURO, a u skupini su još Italija i Albanija.

Kako bi se pripremili za natjecanje, Španjolci su prije četiri dana odigrali prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Irskom. Morata je u domaćoj pobjedi od 5-1 zabio jedan gol.

Prije toga je za Atletico, koji je sezonu okončao na četvrtom mjestu u španjolskom prvenstvu, postigao 21 gol u 48 utakmica.

“Fizički i mentalno se nalazim u vrhunskoj formi”, napomenuo je Morata.

“Prošao sam kroz nekoliko teških mjeseci, ali sada sam opet dobro.”