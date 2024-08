Kanađani: Sigur je htio igrati za Hrvatsku, ali ga je Dalić onda ‘zaboravio’

Podijeli :

xNunoxPiresxVelosox by Guliver

Ne stišava se bura oko odluke da mladi Hajdukov veznjak, Niko Sigur promijeni državljanstvo, odnosno da nakon Hrvatske krene igrati za Kanadu.

“Niko Kristian Sigur odlučio je promijeniti nogometno državljanstvo te u budućnosti predstavljati Kanadu. Na temelju dvojnog državljanstva, Sigur je imao mogućnost igrati za Hrvatsku ili Kanadu te je prošle godine odabrao predstavljati Hrvatsku, za koju je nastupao u dresu mlade reprezentacije s kojom je bio na Europskom prvenstvu u Rumunjskoj. Međutim, Sigur se odlučio u budućnosti nastupati za reprezentaciju Kanade, zemlje u kojoj se rodio i proveo cijelo djetinjstvo”, objavio je HNS.

“Bila mi je čast predstavljati Hrvatsku, koja je nogometna velesila i koja je domovina moje obitelji, no s odmakom vremena osjetio sam da želim predstavljati zemlju u kojoj sam odrastao i započeo nogometnu karijeru, Kanadu. Cijenim otvorenu komunikaciju i razumijevanje ove odluke od strane HNS-a te zahvaljujem trenerima i suigračima u reprezentaciji na ugodnom vremenu koje sam proveo kao mladi hrvatski reprezentativac. Bit ću uvijek veliki navijač Hrvatske kojoj želim puno sreće i uspjeha”, rekao je Sigur.

Kanadski mediji su se također raspisali o ovoj temi, oni tvrde i da znaju točan razlog zbog kojeg se Sigur predomislio i odabrao njihovu reprezentaciju.

“Novi izbornik Jesse Marsch od preuzimanja funkcije nije prestajao pričati o potrebi da se privuče više kvalitetnih igrača s dvojnim državljanstvom kako bi reprezentacija bila što konkurentnija do 2026. godine, kada je Svjetsko prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu. Sada je dobio prvog igrača u Niki Siguru“, pišu kanadski kolege i dodaju:

“Kanada ga je neko vrijeme pratila, izravno mu se obratila u svibnju 2023. preko tadašnjeg izbornika Johna Herdmana. Sigur se tada obećao Hrvatskoj. Međutim, nedavno je izostavljen iz njihove momčadi za nadolazeće utakmice Lige nacija u rujnu, a s obzirom na to da dosad nije igrao za njihovu A momčad, nije obavezan predstavljati ih do kraja svoje karijere. Iskoristio je to i odabrao Kanadu.”