Juniori Dinama izborili finale Ramljaka, evo tko ih tamo čeka

Dinamo je izborio finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak remijem 2:2 protiv Manchester Uniteda i osvajanjem skupine A sa sedam bodova.
Karlo Zulfić (13′) i Mislav Ćutuk (40′) donijeli su Zagrepčanima prednost 2:0, no Englezi su u nastavku izjednačili preko Amira Ibragimova (56′, penal) i Jima Thwaitesa (58′).
U završnici je 15-godišnji Kai Rooney, sin legendarnog Waynea Rooneyja, postigao pogodak za United, ali je on poništen.
Dinamo će u nedjeljnom finalu (10. kolovoza, 11:30) igrati protiv Bologne, pobjednika skupine B.
