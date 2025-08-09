Juniori Dinama izborili finale Ramljaka, evo tko ih tamo čeka

Karlo Zulfić (13′) i Mislav Ćutuk (40′) donijeli su Zagrepčanima prednost 2:0, no Englezi su u nastavku izjednačili preko Amira Ibragimova (56′, penal) i Jima Thwaitesa (58′).

Dinamo poslao emotivnu poruku navijačima: ‘U vrijeme godišnjih odmora, dok je Zagreb gotovo prazan…’

U završnici je 15-godišnji Kai Rooney, sin legendarnog Waynea Rooneyja, postigao pogodak za United, ali je on poništen.

Dinamo će u nedjeljnom finalu (10. kolovoza, 11:30) igrati protiv Bologne, pobjednika skupine B.