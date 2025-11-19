Jučer je igrao za mlade Vatrene u Budimpešti, a danas upisao prvijenac za Dinamo

Podijeli :

Hrvatska U-21 reprezentacija igrala je u utorak utakmicu u Mađarskoj te pobijedila 0:2.

Fran Topić dobio je u toj utakmici u Budimpešti 15-ak minuta, a danas igra za Dinamo protiv Karlovca u 1/8 finala hrvatskog Kupa.

U toj utakmici je dobio nenadanu priliku od prve minute, trebao je u prvoj postavi igrati Robert Mudražija, ali on se ozlijedio na zagrijavanju pa je trener Dinama Mario Kovačević ubacio Topića koji je stigao do prvijenca u dresu Plavih.