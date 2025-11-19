Jučer je igrao za mlade Vatrene u Budimpešti, a danas upisao prvijenac za Dinamo

Nogomet 19. stu 202517:48 0 komentara
GNK Dinamo TV

Hrvatska U-21 reprezentacija igrala je u utorak utakmicu u Mađarskoj te pobijedila 0:2.

Fran Topić dobio je u toj utakmici u Budimpešti 15-ak minuta, a danas igra za Dinamo protiv Karlovca u 1/8 finala hrvatskog Kupa.

U toj utakmici je dobio nenadanu priliku od prve minute, trebao je u prvoj postavi igrati Robert Mudražija, ali on se ozlijedio na zagrijavanju pa je trener Dinama Mario Kovačević ubacio Topića koji je stigao do prvijenca u dresu Plavih.

Varela je ubacio s lijeve strane, a Topić u skoku nadvisio braniča i zabio svoj prvi gol u sezoni za 4:0 trenutno na poluvremenu za Dinamo. Upisao je i asistenciju za početno vodstvo Dinama u 12. minuti kada je strijelac bio Luka Stojković.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet