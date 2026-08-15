Josip Juranović zabio u posljednjoj provjeri pred početak sezone

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Josip Juranović zabio je pogodak u posljednjoj pripremnoj utakmici Union Berlina uoči početka nove sezone. Njemački sastav na domaćem je terenu poražen od Ipswich Towna rezultatom 4:2, a hrvatski reprezentativac bio je strijelac Unionova drugog pogotka za 2:3 u 53. minuti.

Juranović je nakon ubačaja Ranija Khedire s druge strane terena nastavio utrčavanje prema šesnaestercu. Loptu je dočekao iz prve i sjajnim volejem prebacio vratara Ipswicha Kjella Scherpena, visokog čak 206 centimetara. Na službenim stranicama Uniona njegovu su završnicu opisali kao prekrasnu.

Hrvatski desni bek utakmicu je započeo u početnoj postavi i na travnjaku ostao do 73. minute, kada ga je zamijenio Christopher Trimmel. Pogodak je zabio samo dan uoči 31. rođendana, a njime je nastavio dobar golgeterski niz. Juranović je bio strijelac i u završnici prošle bundesligaške sezone protiv Mainza, čime je prekinuo trogodišnji post bez pogotka za Union.

Domaćin je protiv Ipswicha poveo već u devetoj minuti kada je pogodio Zeno Van den Bosch, no gosti su do odlaska na odmor napravili veliki preokret. Jack Clarke izjednačio je na 1:1, Emersonn je potom donio prednost engleskoj momčadi, a Dara O’Shea u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena povisio na 3:1. Juranović je početkom nastavka smanjio zaostatak, dok je Kasey McAteer u 78. minuti postavio konačnih 4:2. Susret na stadionu An der Alten Försterei pratilo je 12.421 gledatelja.

“Zapravo je bila dobra utakmica i rano smo stigli do vodstva. Nakon toga napravili smo nekoliko pogrešaka, protivnicima prečesto dopuštali da ostanu sami i davali im previše prostora. To moramo analizirati i nadamo se da ćemo biti spremni za utakmicu Kupa”, rekao je Juranović nakon utakmice.

Union je porazom od Ipswicha zaključio pripremni period. Momčad Maura Lustrinellija prvi službeni susret u novoj sezoni igra 23. kolovoza, kada gostuje kod Eintrachta Braunschweiga u prvom kolu DFB-Pokala. Nakon toga slijedi i početak Bundeslige. Union je tijekom ljeta odigrao deset pripremnih utakmica, a ostvario je tri pobjede.

Juranović je u berlinsku momčad stigao iz Celtica u siječnju 2023. godine. Prema svemu sudeći, Union i u novoj sezoni ozbiljno računa na hrvatskog reprezentativca, koji je protiv Ipswicha dobio priliku od prve minute i posljednji pripremni susret zaključio atraktivnim pogotkom.