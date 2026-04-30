Je li već počeo raspad Tottenhama? Golman raskinuo ugovor i vraća se u Italiju

xMartinxDaltonx via Guliver

Četiri kola ostala su do kraja sezone u Premier lige. Tottenham se nalazi u zoni ispadanja s dva boda manje od West Ham Uniteda, a djeluje da se momčad koja je u ozbiljnoj opasnosti već počela raspadati.

Kako piše Gazzetta dello Sport, vratar Guglielmo Vicario dogovorio je s klubom raskid suradnje, a već je pronašao i novu sredinu. Talijanski list tvrdi da je sve dogovoreno s milanskim Interom.

Vicario je u Tottenham stigao 2023. iz Empolija, a od tada je za Spurse upisao 117 nastupa te prošle sezone osvojio Europsku ligu.

Gazzetta navodi da je Tottenham bez većeg nagovaranja pristao na raskid te da je dogovor postignut još prije nekoliko mjeseci. Sada je, navodno, pitanje dana kada će biti finaliziran posao s Interom.

Prema istom izvoru, Vicario je s Interom već usuglasio trajanje ugovora i plaću, a preostaje još da klubovi dogovore odštetu, s obzirom na to da ima još dvije godine ugovora s londonskim klubom.

To bi moglo značiti da je budućnost Yanna Sommera u Interu prilično neizvjesna, jer mu ugovor istječe 30. lipnja ove godine.

Ujedno se postavlja i pitanje statusa Josepa Martíneza, koji je branio dvaput u posljednje tri utakmice Intera i ostavio vrlo dobar dojam.