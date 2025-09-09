Jakićeva fantastična izvedba protiv Crne Gore. Gvardiol: ‘Spavaš li mirno, Arjene Robbene?’

Podijeli :

Josip Bandic CROPIX via Guliver

U 13. nastupu za Vatrene član Augsburga Kristijan Jakić došao je do prvijenca.

Jakić je zabio fantastičan gol Crnogorcima u 35. minuti, dobio je loptu na desnom krilu, izvukao se u sredinu te fenomenalno lijevom nogom pogodio u suprotni kut.

Nije to jedino što je pokazao na Maksimiru, osim toga imao je i tri ključna dodavanja, čak sedam oduzetih lopti te je pobijedio u 12 od 16 duela u koje je ušao. Zato je od Sofascorea dobio ocjenu 9.3. Utakmicu je pratio i Joško Gvardiol koji nije bio na ovom okupljanju zbog ozljede. Zvijezda Manchester Cityja pohvalila je Jakića na Instagramu:

“Spavaš li mirno, Arjene Robbene?”, napisao je Gvardiol usporedivši Jakića s vrhunskim nizozemskim igračem.