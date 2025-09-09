Jakić: Ove godine imam jako dobrog trenera u klubu, protiv Čeha ne bi trebalo biti problema

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Kristijan Jakić zabio je prvijenac za hrvatsku reprezentaciju protiv Crne Gore, a osim njega zabijali su Kramarić i Perišić te autogol Kuča.

Hrvatska je pobjedom zauzela vrh tablice skupine L s maksimalnih 12 bodova. Ima isti broj bodova kao i drugoplasirana Češka koja ima utakmicu više. Nakon utakmice upravo je Jakić govorio o utakmici:

“Glavno je da smo pobijedili. Na Farskim otocima sam isto napravio lažnjak, na treningu sam vježbao udarac u suprotni kut. Odlučio sam se na šut, ušla je”, rekao je Jakić na početku te se osvrnuo na svoju izvedbu:

“Ove godine imam jako dobrog trenera u klubu. Dosta radimo s loptom. Nisam neki igrač 1 na 1, ali trudim se ostvariti višak. Ako vidim priliku, pokušam.”

Koja mu pozicija najbolje leži?

“Moja prirodna pozicija je ‘šestica’, iako i u klubu igram prema gore. Na poziciji ‘šestice’ dosta smo popunjeni, fali Kovačić… Nije mi bitno gdje igram.”

Vatrenima slijedi gostovanje kod Češke.

“Doma smo se mučili s njima. Da nismo brzo izjednačili, bilo bi teško. Dosta je teže igrati u gostima, putovanja, hoteli, to sve utječe. Ali dosta smo kvalitetnija ekipa i ne bi trebalo biti problema.”