Izgubili od Engleske pa napravili promjenu na klupi: Evo tko će sada voditi Meksiko

Nakon 2:3 poraza od Engleske i ispadanja u osmini finala Svjetskog nogometnog prvenstva kojemu je bio jedan od domaćina dolazi do smjene na klupi meksičke reprezentacije, iskusnog Javiera Aguirrea (67) naslijedit će njegov dosadašnji asistent Rafael Marquez (47).

I prije SP-a je bilo objavljeno kako će Aguirre svoj treći mandat na klupi Meksika zaključiti po završetku natjecanja, a ono je za domaćine stiglo opet na bolan način u osmini finala, nakon četiri pobjede (tri u natjecanju u skupini te jedne u nokaut fazi u šesnaestini finala) bez primljenog gola.

Aguirre je na klupu Meksika stigao u srpnju 2024. godine te mu je ovo bilo treće SP u ulozi izbornika. Kao i u prethodna dva navrata, 2002. i 2010. godine, odveo je momčad do osmine finala. Prije 24 godine kobne su bile SAD, a prije 16 godina Argentina. Posljednji put kada je Meksiko prošao dalje od osmine finala na SP bilo je 1986. godine kada je također bio domaćin i kada je s Aguirreom u sastavu stigao do četvrtfinala u kojem je izgubio od Zapadne Njemačke nakon raspucavanja s bijele točke.

Marquez je legenda meksičkog nogometa, za reprezentaciju je kao kapetan nastupao na pet svjetskih prvenstava, ukupno je upisao čak 147 nastupa za “El Tri”, a najbolje godine karijere proveo je u dresu Barcelone za koju je igrao od 2003. do 2010. godine. Prije no što je 2024. prihvatio ulogu Aguirreova asistenta i programiranog nasljednika radio je kao trener u drugoj momčadi Barcelone.

Na SP 2030. u Španjolskoj, Portugalu i Maroku Marquez će imati zadatak odvesti Meksiko korak dalje od osmine finala, faze natjecanja u kojoj je Meksiko ispadao na osam od zadnjih devet svjetskih prvenstava.