Izbornik Srbije nakon poraza u Španjolskoj: ‘Došli smo ovdje po iskustvo’

AP Photo/Alberto Saiz

Španjolska je na stadionu Ceramica ugostila Srbiju u prijateljskoj utakmici te je slavila s 3:0.

Reprezentacija Srbije odolijevala je do 16. minute kada je Mikel Oyarzabal, najbolji igrač Real Sociedada, zabio na asistenciju Fermina Lopeza, veznjaka Barcelone.

Do kraja poluvremena je baskijski napadač još jednom pogodio iza leđa srpskog vratara Vanje Milinković-Savića. To je učinio u 44. minuti na asistenciju još jednog igrača Barcelone. Ovaj put je ključno dodavanje uputio mladi stoper Pau Cubarsi.

U drugom dijelu Španjolska je zabila još jedan gol koji je postigao Victor Munoz, 22-godišnji suigrač Ante Budimira iz Osasune.

Španjolska će u ovom ciklusu odraditi još jednu pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo, a to će učiniti protiv Egipta. S druge strane, Srbija će odigrati prijateljsku utakmicu sa Saudijskom Arabijom.

Izbornik Srbije Veljko Paunović otkrio je razmišljanja nakon poraza.

“Došli smo ovdje po iskustvo. Znali smo da nas čeka snažan protivnik koji će dominirati. Pokušali smo u svakoj akciji biti opasni, ali u tome nismo uspjeli. Imali smo previše tehničkih i nepotrebnih pogrešaka zbog kojih smo gubili lopte”, rekao je Paunović.

Unatoč porazu, vidi i pozitivne stvari.

“Momčad je pokazala borbenost i organiziranost, ali stalni pritisak i španjolsko testiranje svih naših slabosti doveli su do toga da su s dva sjajna udarca stvorili prednost. U drugom dijelu imali smo i boljih situacija, ali žao mi je što ni u prvom poluvremenu nismo ozbiljnije zaprijetili.”

Posebno ga je pogodio drugi gol.

“Njihov drugi gol s distance bio je lagan, ali i majstorski izveden.”

Objasnio je Paunović i svoje taktičke ideje.

“Postavili smo zahtjev da izlazimo visoko, ali mogli smo to napraviti bolje. U drugom poluvremenu smo krenuli bolje i zadali si cilj da zabijemo, jer u posljednje tri utakmice protiv Španjolske nismo postigli gol. Htjeli smo prekinuti to “krvarenje”, ali nismo uspjeli do kraja realizirati plan”, rekao je pa zaključio:

“Nedostaje nam još da se podignemo na višu razinu, da sve svoje kvalitete dignemo kako bismo mogli ravnopravno igrati protiv ovakvih reprezentacija. Danas je Španjolska bila bolja.

Željeli smo biti ofenzivniji s ulaskom novih igrača i vidjeti kako se pojedinci snalaze na drugim pozicijama. Nismo eksperimentirali, nego tražili alternative. Važno je da izgradimo jezgru momčadi koja će moći rasti i natjecati se na ovoj razini.”

