Izbornik Njemačke prvi put pozvao velikog Bayernovog talenta u reprezentaciju

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Mladi nogometaš Bayerna Lennart Karl prvi je put dobio poziv u njemačku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva, zahvaljujući zapaženim nastupima i golovima u Ligi prvaka. U momčad se vraća i branič Real Madrida Antonio Rüdiger.

Poziv je stigao dan nakon što je 18-godišnji Karl protiv Atalante upisao asistenciju i pogodak. Time je došao do učinka od četiri gola i dvije asistencije u prvih sedam utakmica Lige prvaka. Već u listopadu, u svom prvom nastupu od prve minute, postao je najmlađi strijelac Bayerna u tom natjecanju.

Blizu debija za reprezentaciju je i njegov suigrač iz Bayerna, vratar Jonas Urbig, koji je branio dok se Manuel Neuer mučio s ozljedom lista. Urbig se oporavio od potresa mozga i zaigrao u uzvratu u kojem je Bayern ukupno s 10:2 nadigrao Atalantu, čime je izbjegnuta kriza s ozljedama.

Rüdiger se vraća u momčad izbornika Juliana Nagelsmanna prvi put nakon rujna, nakon što je zbog ozljede zadnje lože propustio veći dio prvog dijela sezone, uključujući i posljednje četiri utakmice Njemačke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Napadač Stuttgarta Deniz Undav također se vraća u reprezentaciju nakon što je zabio u svakoj od posljednjih pet utakmica Bundeslige. Sa 16 pogodaka trenutačno je drugi strijelac lige, iza Bayernovog Harryja Kanea.

Njemačka će odigrati prijateljske utakmice protiv Švicarske u gostima 27. ožujka te tri dana kasnije protiv Gane u Stuttgartu.

Četverostruki svjetski prvak Njemačka nalazi se u skupini sa Curaçaom, Obalom Bjelokosti i Ekvadorom.