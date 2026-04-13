Ivan Perišić se oglasio na Instagramu i pohvalio bivšeg suigrača: ‘Kakva zvijer’

Podijeli :

Matteo Gribaudi Image nella via Guliver

Javio se hrvatski reprezentativac na Instagramu.

Como i Inter odigrali su sjajnu utakmicu u kojoj je vodeći klub talijanske Serie A slavio 4:3 u gostima.

U 36. minuti Como je poveo golom Alexa Vallea da bi devet minuta kasnije Nico Paz pogodio za 2:0. Ipak, u prvoj minuti sudačke nadoknade Marcus Thuram pogodio je za 2:1, a onda je na početku drugog dijela, u 49. minuti, francuski napadač zabio za 2:2.

Potop Coma nakon vodstva od 2:0 nastavio se u 58. minuti jer je tada nizozemski desni bek Denzel Dumfries pogodio za 3:2 Nerazzurra. Netom prije tog gola u igru je ušao hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić.

Dumfries je nakon 14 minuta ponovno zatresao mrežu Coma i pitanje pobjednika je bilo riješeno. Do kraja susreta Como je uspio smanjiti zaostatak golom Lucasa Da Cunhe iz kaznenog udarca. Domaća momčad ipak se nije uspjela domoći boda i Inter je slavio s 4:3.

Na Instagramu je Dumfriesa nahvalio bivši suigrač i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić napisavši kratko i jasno “Kakva zvijer”.