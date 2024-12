Ivan Jurić? Ruski rulet na engleski način

Podijeli :

Cristiano Mazzi via Guliver

A da u 2025. godinu neće ući kao trener s burze pobrinuo se posrnuli engleski prvoligaš Southampton. "Crveno-bijeli" s juga Engleske, svjesni da će se teško spasiti ove sezone (osam bodova se nalaze od zone spasa) odlučili su hrvatskom stručnjaku ponuditi mjesto menadžera. S jednim ciljem - da promijeni svijest i razmišljanja i u klubu i u svlačionici.

Iako je Hrvatska osvojila srebro i broncu na Svjetskom prvenstvu, na globalnoj nogometnoj karti nemamo niti približno takvu reputaciju kada je riječ o nogometnim trenerima. Neka bivša velika imena su dobila prigodu, no malo njih opstaje na duži rok u Ligama petice, koje uzimamo kao referentnom točkom za da tako kažemo – izvrsnost. Jedan od njih je Ivan Jurić, nekadašnji nogometaš Hajduka, kratko i reprezentacije, te igrač Seville, Crotonea i Genove.

Marko Naletilić, ugledni hrvatski agent s Fifinom licencom s Ivanom Jurićem veže nešto više od običnog odnosa – agent-igrač/trener. To je dugogodišnje prijateljstvo bazirano na uzajamnom poštovanju. Naravno, Jurić je kao igrač pod Naletovim okom postao reprezentativac, a zajedno su na kraju nogometne karijere radili i na njegovom razvoju u nogometnog trenera.

“Prije svega želio bih reći da se radi o jednom posebnom karakteru kojeg Ivan posjeduje. A to je upornost, preciznost, odlučnost. Nema toga što ga može zaustaviti na putu kada nešto zacrta, naravno govorim o profesionalnom djelu. Predan je poslu maksimalno, i ako me pitate i kao neutralnog promatrača moj je zaključak da je uz sve navedeno“- vrlo dobar trener.

Prije nego što je postao priznati nogometni trener Ivan Jurić imao je solidnu karijeru profesionalnog igrača. Igrao je za nekoliko klubova, uključujući i splitski Hajduk u kojem je proveo dobar dio karijere. Njegova uloga na terenu središnjeg veznog igrača pokazala je njegovu taktičku inteligenciju, koja će kasnije postati zaštitni znak njegovog trenerskog stila.

Jurićeva tranzicija iz igrača u trenera nije bila trenutna, ali kada je ušao u trenersku ulogu, njegov stil je odmah bio uočljiv. Svoj trenerski put započeo je u Italiji, prvo s manjim klubovima Modena, Crotone, kasnije i Geone, u kojoj je prvi mandat bio uspješan, drugi ne (nešto slično kao Bjelica u Dinamu). Najbolji posao napravio je u Veroni. Njegov pristup bio je usredotočen na discipliniranu obrambenu strategiju, brze tranzicije i visoki presing, što mu je priskrbilo pohvale za njegovu prilagodljivost.

Splitski stručnjak je poznat po svom fleksibilnom i pragmatičnom pristupu taktici. Njegove momčadi često karakterizira čvrsta obrambena postava, s ciljem ranog zatvaranja protivničkih napadačkih akcija. Usredotočen je na presing visoko na terenu kako bi brzo vratio posjed, nakon čega slijede brzi protunapadi. Ovaj stil, iako nije uvijek ugodan navijačima koji preferiraju slobodan nogomet koji se temelji na posjedu lopte, pokazao se učinkovitim u postizanju solidnih rezultata. Uključuje puno rada u obrani, ali njegove su momčadi poznate i po agresivnosti u ofenzivnim tranzicijama. Od njegovih igrača očekuje se žestoki presing kojim se remeti suparnički ritam, a zatim brzo prijeđu u brze prodore.

“Moj stil je visoki pritisak, kompetitivna i čvrsta igra. Želim da budemo kompetitivni u svakoj utakmici. Mnogi ne znaju puno o mom poslu, ali sličan je Atalantinom stilu. Gasperini? On je imao velik utjecaj na mene. Kažem, moj nogomet je sličan Atalantinom – puno rada i puno presinga s visokim intenzitetom” – rekao je pred engleskim novinarima.

Nedvojbeno je u 2024. godini Jurićeva karijera bila na raskrižju. Iako konkretni razlozi odlaska Ivana Jurića iz Torina nisu sasvim jasni, nakon razlaza u Torinu pojavio se Hajduk. I nije to bio samo običan ljetni trač. Priča, doduše “u off-u” je servirala dogovor na relaciji Bilić (predsjednik Hajduka) i Jurić (novi trener Bilih). No, upravo to sad već višegodišnje talijansko iskustvo je prevagnulo. Jurić, koji je bio suigrač s Ivanom Lekom, nije poput svog prijatelja podlegao emocijama. Ivan Jurić je samo pokazao Bilić papir s pozicijama i nekim imenima. Prvi čovjek Hajduka u tom je trenutku zatražio octa i vode. Pokušao je nekoliko dana pronaći financijsku konstrukciju, ali sve mu je bilo jasno. I Juriću također. Neočekivano brzo Hajduk je doveo trenera i to iz Italije, Gennara Gattusa.

Nakon što je Jurićevo ime ostalo u eteru vrlo brzo se oko njega stvorio ‘šušur’. Tijekom jeseni pojavila se opcija i s Torontom, klubom iz Sjeverne Amerike. U MLS-u žele mnogi participirati, ali mislim da splitski trener to nikad nije imao kao opciju.

“Reci vi meni tko bi odbio Romu. Meni je bilo potpuno razumljivo. Naravno, nije previše u karijeri Jurić riskirao. U Splitu je bio oprezniji, no Rim je ipak neka druga vrsta izazova. No, za karijeru su i takve situacije i takvi slučajevi korisni” – pokušao je pojasniti Jurićeve poteze Marko Naletilić.

U Rimu je od strane navijača dočekan na nož. No, to je prva otegotna okolnost, druga je jer od prvog trenutka nije uspio pronaći koheziju unutar svlačionice. dio igrača je bio za bivšeg trenera, neki bivši igrači su osporavali odluku da Hrvat sjedne na klupu “Vučice”. Došao je u neprijateljsko okruženje, no odluka čelnih ljudi Rome da se odluče za hrvatskog stručnjaka sama po sebi ima specifičnu težinu. Epizoda koja je bila i prije početka osuđena na nesretan kraj zapravo je bilo najbolje što se Juriću moglo dogoditi.

“Ako je ideja čelnika Southamptona da počne ispočetka, a da pritom svi u klubu budu spremni na predani rad onda su pozvonili na prava vrata” – zaključio je Marko Naletilić.

Na Štefanje/Stipanovo Ivan Jurić će po prvi put sjediti, preciznije stajati uz klupu Southamptona. Na startu ga čeka domaća utakmica protiv West Hama (16 sati), kluba koji je u prošlosti bio i te kako vezan na Hrvate, a jedan od trenera bio je Ivanov sugrađanin Slaven Bilić. Dakle West Ham, Crystal Palace i Brentford za početak nove ere. Dobar ždrijeb svakako, premda neće biti jednostavno sve to u hodu s manjim brojem treninga presložiti. Uoči debija Ivan Jurić je poslao poruku.

“Znam da nas čeka težak zadatak. Nitko prije nije preživio u ovoj situaciji, ali optimističan sam. Mislim da možemo napraviti nešto izvanredno. Dečki moraju biti motivirani da naprave nešto što nitko nikad nije.”

Malo mu tko vjeruje, a ovo je bez obzira na klubove koje je dosad trenirao njegov najveći izazov. I najveći hazard! Rekao bih da je izabrao Ruski rulet na engleski način.