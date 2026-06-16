Ivan Ćubelić: Ciljevi u Rijeci su uvijek najviši i to me je privuklo

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NK Slaven Belupo

U Slaven Belupu sam stekao veliko iskustvo, vjerujem da mogu pridonijeti i Rijeci. Navijači mogu očekivati veliku želju i požrtvovnost i da ću dati sve od sebe u svakom trenutku na terenu, zaključio je Ivan Ćubelić.

Ivan Ćubelić u utorak je stavio potpis na četverogodišnju vjernost Rijeci.

“Prvi dojmovi su dobri, svi su me u klubu dobro dočekali. Ovo je iskorak za mene, Rijeka je klub na višoj razini, rekao je Ivan Ćubelić nakon obavljenog liječničkog pregleda.”

Otkrio je što očekuje:

“Moja očekivanja su da se nametnem treneru, da pokažem što mogu i da mogu doprinijeti momčadi. Ciljevi u Rijeci su uvijek najviši i to je nešto što me privuklo, ustvrdio je Ćubelić, te zaključio:

U Slaven Belupu sam stekao veliko iskustvo, vjerujem da mogu pridonijeti i Rijeci. Navijači mogu očekivati veliku želju i požrtvovnost i da ću dati sve od sebe u svakom trenutku na terenu, zaključio je Ivan Ćubelić.