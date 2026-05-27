Insajder: Dinamo je poslao ponudu za Almenu

Prema pisanju talijanskog insajdera Lorenza Leporea, Dinamo je poslao službenu ponudu za Ikera Almenu, igrača Al-Qadsiaha koji je prošlu sezonu proveo na posudbi u Hajduku. Navodno se radi o posudbi s opcijom otkupa između 3.5 i 4 milijuna eura.
Almena je za Hajduk odigrao 23 utakmice te postigao četiri gola uz tri asistencije. Iako je želio ostati na Poljudu, splitski klub ne može platiti odštetu, dok produljenje posudbe ili raskid ugovora zasad nisu realne opcije.
Lepore navodi da se Dinamo okrenuo Almeni nakon što je propao pokušaj dovođenja Danija Rodrigueza. Španjolac iz Barcelone navodno više ne želi doći u Zagreb pa je Almena postao glavna Dinamova meta.
Problem predstavlja i njegova velika plaća, koja prema dostupnim informacijama iznosi gotovo tri milijuna eura po sezoni, zbog čega Al-Qadisiyah teško pronalazi klub spreman preuzeti ugovor i platiti odštetu.
Nakon posljednje prvenstvene utakmice protiv Vukovara, Almena se emotivno oprostio od navijača Hajduka. Torcida mu je skandirala “Ostani!”, a on je kasnije na Instagramu objavio fotografije s Poljuda uz poruku “Hvala!”, što su mnogi shvatili kao oproštaj.
Španjolac je prošao Barceloninu La Masiju, a prije odlaska u Saudijsku Arabiju igrao je za Gironu i njezinu drugu momčad.
𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: Dinamo Zagreb have submitted an official offer for Iker Almena.
The Croatian champions sent a proposal for Hajduk Split’s winger on a loan with option to buy. 🔵⚪🇭🇷
Package: free loan with option to buy set around €3.5M/4M
— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) May 26, 2026
