Infantino odlazi iz FIFA-e, Trump ga postavlja na važnu poziciju?!

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AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Nakon Svjetskog prvenstva koje je Donald Trump opisao kao veliki uspjeh bez većih problema, američki predsjednik navodno želi Giannija Infantina postaviti na čelo Ujedinjenih naroda.

Trump je nakon finala Mundijala, na kojem je zajedno s Infantinom uručio trofej Španjolskoj, posebno istaknuo rad predsjednika FIFA-e:

“Gianni Infantino rekao mi je da nije mislio da Svjetsko prvenstvo može proći bez ikakvih problema, nije bilo kriminala, čak ni prosvjeda.”

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Njihov odnos posljednjih godina postao je sve bliži, a prema pisanju New York Posta, Trump smatra da bi Infantino bio idealan kandidat za glavnog tajnika UN-a:

“Trump vjeruje da Infantina poštuju ljudi diljem svijeta, ima posebnu moć spajati ljude.”

Infantino zasad nije komentirao mogućnost odlaska iz FIFA-e, gdje bi 2027. trebao tražiti novi mandat. U prilog mu ide i financijski uspjeh posljednjeg SP-a koje je FIFA-i donijelo rekordnu zaradu.

Za preuzimanje čelne pozicije u UN-u morao bi dobiti podršku Vijeća sigurnosti, a potom i potvrdu Generalne skupštine. Aktualnom glavnom tajniku Antoniju Guterresu mandat završava krajem godine:

“Postoji određena sličnost. U UN-u se morate baviti sa 193 države članice, u Fifi postoji njih više od 200 i Giannijev sjajan uspjeh pokazuje da zna kako upravljati.”

Ako bi napustio FIFA-u i preuzeo UN, Infantino bi imao i znatno manju plaću. U FIFA-i godišnje zarađuje oko 5,3 milijuna eura, dok bi u Ujedinjenim narodima primao oko 367 tisuća eura.

Dok u SAD-u ima snažnu podršku, u Europi se posljednjih mjeseci suočava s kritikama zbog promjena u nogometu, sve veće komercijalizacije i odnosa prema američkom nogometu.