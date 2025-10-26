Ibanez bijesan: ‘Raskinuli su ugovor na način kako su oni htjeli, tužit ću ih!’

Podijeli :

Guliver Image

Bivši dinamovac nije sretan zbog načina na koji je došlo do rastanka.

Luis Ibanez nakon samo dva mjeseca dobio je otkaz u Sesvetama. Brzo je našao novi klub, otišao je u Hrvatski dragovoljac, ali je i dalje bijesan zbog raskida suradnje s drugoligašem.

“Mogu reći da sam bio u šoku jer potpisao sam ugovor sa Sesvetama i odjednom su ga raskinuli na način na koji su oni htjeli. Bio sam nervozan jer još uvijek želim igrati i znam da sam u formi. Nisam mogao u Prvoj NL budući da sam ove sezone već zaigrao. Nazvao me Darko Brnas i odmah smo sve dogovorili preko mobitela. Dragovoljac mi je otvorio vrata, druge opcije nisam uzimao u obzir jer bile su nešto dalje od Zagreba”, rekao je bivši dinamovac za Sportske novosti.

Gdje je pošlo po zlu?

“Dogodio se jedan nesporazum između mene i kluba. Jedino što mogu reći je da nisam zadovoljan načinom na koji smo raskinuli suradnju i da će sve to biti na sudu.”