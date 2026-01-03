Hrvatski vratar oduševio u remiju svoje momčadi u Serie A

Podijeli :

U 18. kolu talijanske Serie A Pisa Adriana Šempera gostovala je kod Genoe. Bio je to dvoboj ekipa koje se bore za ostanak u elitnom rangu Italije, a na kraju je susret završio remijem 1:1.

Povela je Genoa u 15. minuti golom Lorenza Colomba, ali tu prednost nisu uspjeli sačuvati ni do kraja prvog dijela. U 38. minuti je za Pisu zabio Alžirac Mehdi Pascal Marcel Leris te se tako na predah otišlo s rezultatom 1:1.

U drugom dijelu inicijativu je imala domaća momčad, ali pogodaka nije bilo. Genoa je tek jednom uspjela uputiti udarac u okvir gola Adriana Šempera, a hrvatski vratar tada je bio siguran. Uz tu jednu obranu, Šemper je upisao dvije u prvom dijelu. Za to je od Sofa Score aplikacije dobio sjajnu ocjenu od 8,5 te je u toj kategoriji bio najbolji u svojoj ekipi.

Ovaj remi Pisi nije pomogao da se približi Genoi koja je i dalje na posljednjoj poziciji koja garantira ostanak. Genoa nakon ovog remija i dalje bježi Pisi tri boda, ali njima prijeti opasnost Verone koja ima dvije utakmice manje i tri boda manje.

U drugoj utakmici dana Sassuolo i Parma remizirali su rezultatom 1:1.