Hrvatska trenutačno nema izbornika

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xxBorisxKovacevx via Guliver

Nakon ispadanja hrvatske reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala od Portugala, ključna vijest jest da je Zlatku Daliću službeno istekao ugovor.

Kako prenose Sportske novosti, s obzirom na to da novi ugovor koji mu je ponuđen krajem prošle godine još uvijek nije potpisan, Hrvatska u ovom trenutku pravno nema izbornika.

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Unutar Izvršnog odbora HNS-a stoga raste sumnja da najtrofejniji strateg u povijesti Vatrenih planira odlazak. Sam Dalić mjesecima je bio tajanstven oko svoje budućnosti, a HNS nema namjeru niti razlog smijeniti ga. Ukoliko se odluči na ostanak, Savez će mu odmah ponuditi novi ugovor.

Ako Dalić ipak odluči podignuti sidro, Sportske novosti navode potencijalne nasljednike: sam izbornik bi u toj ulozi rado vidio svog dosadašnjeg asistenta Ivicu Olića, dok se u kuloarima ponovno spominje i ime Slavena Bilića.

Konačan rasplet i službena objava očekuju se vrlo brzo, najvjerojatnije odmah po povratku delegacije u Zagreb, s obzirom na to da pripreme za novi rujanski ciklus moraju započeti bez odgađanja.