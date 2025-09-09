Šotiček spasio Hrvatsku nakon primljenog gola, remi na startu kvalifikacija za Euro U21

Podijeli :

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine počela je novi kvalifikacijski ciklus za odlazak na EP, u prvom susretu skupine H u Trabzonu je odigrala 1-1 protiv Turske.

Domaći sastav je poveo u 62. minuti golom Hamze Gurelera, dok je u 65. Marin Šotiček zabio za konačnih 1-1.

Nakon što su sve reprezentacije u skupini odigrale jednu, a jedino Litva dvije utakmice, na vrhu ljestvice je Ukrajina s tri boda. Po jedan imaju Hrvatska, Turska, Mađarska i Litva.

U izjednačenom prvom poluvremenu najbolju je šansu Hrvatska U21 imala u 27. minuti. Prvo je pucao Grgić, ali je njegov udarac obranio turski vratar Ertas, dok je u nastavku akcije Jagušić naciljao okvir vrata.

Samo četiri minute kasnije uzvratila je Turska U21 odličnom šansom. Celik je već savladao hrvatskog golmana Pavlešića, ali se u svemu ispriječio Vušković i onemogućio da lopta ode u mrežu.

U istom ritmu, gdje su napadali malo jedni pa malo drugi, nastavljeno je drugo poluvrijeme. U 48. minuti se stvorila velika gužva u domaćem šesnaestercu, ali nitko od brojnih hrvatskih igrača nije uspio ugurati loptu u mrežu. Uzvrat je uslijedio deset minuta kasnije kada je zaprijetio Demir, ali je na mjestu bio hrvatski vratar Pavlešić.

Nakon što su u sat vremena stvorene brojne prilike na obje strane, ali nije bilo golova, dva su postignuta unutar samo četiri minute.

Turska U21 je povela u 62. minuti golom Gurelera i nakon greške Jagušića, ali su se mladi Hrvati vratili u u 65. minuti. Nakon kornera i poslije gužve nekako su zajedničkim snagama Šotiček i domaći igrač Ozcan ugurali loptu u mrežu za 1-1.

Do kraja se utakmica donekle smirila. Turska U21 je bila nešto bolja, ali ipak je završilo podjelom bodova.

U idućem susretu će izabranici Ivice Olića 14. listopada biti domaćin Ukrajini.

Ovog utorka odigrala se još jedna utakmica ove skupine, a Litva i Mađarska su remizirale 1-1.