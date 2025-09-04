Izbornik Farskih otoka: Pritisnit ćemo Hrvatsku na već isprobane načine

Podijeli :

Guliver images

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak od 20:45 gostuje kod Farskih otoka u trećem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Nakon što su u lipnju na startu skupine Vatreni ostvarili dvije uvjerljive pobjede protiv Gibraltara i Češke, sada nastavljaju svoj pohod na treći uzastopni plasman na najveću svjetsku nogometnu smotru. Podsjetimo, s posljednja dva mundijala vratili su se s medaljama – srebrom iz Rusije 2018. i bronzom iz Katara 2022.

Izbornik Farskih otoka Eydun Klakstein uoči ogleda je najavio dvoboj protiv Hrvatske, istaknuvši da njegova momčad ima veliko poštovanje prema jednom od najuspješnijih nacionalnih sastava posljednjeg desetljeća, ali i da će pokušati pružiti maksimum pred domaćom publikom.

“Držat ćemo se i sad one defenzivne igre koju smo prikazali protiv momčadi s istoka Europe. Ima tu nekoliko defenzivnih postulata kojih se moramo držati, odnosno iz utakmice u utakmicu ih ne smijemo zaboravljati”, rekao je na početku za državnu televiziju KVF priznavši izvjesnu razliku u kvaliteti.