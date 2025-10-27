Hrvatske nogometašice slavile protiv Crne Gore

Podijeli :

Niksa Stipanicev CROPIX via Guliver Images

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je pobjedu u drugoj prijateljskoj utakmici protiv Crne Gore, odigranoj u Dugopolju, s 2-1.

Gošće su povele u 31. minuti pogotkom Jelene Karličić, no izabranice Nenada Gračana brzo su odgovorile – samo četiri minute kasnije Karla Kurkutović poravnala je rezultat na 1-1. Upravo je Kurkutović bila i junakinja susreta, postigavši u 49. minuti pogodak za preokret i konačnih 2-1.

Kurkutović je tako i u svom drugom nastupu za Hrvatsku nastavila sjajnu formu, budući da se u strijelkinje upisala i u svom reprezentativnom debiju u prvom susretu protiv Crne Gore, u kojoj je Hrvatska poražena u Zmijavcima od Crnogorki 1-3.