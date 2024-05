Sada je i službeno: Zoran Zekić više nije trener Osijeka!

Podijeli :

Zoran Zekić više nije trener Osijeka.

Ono što se špekuliralo posljednjih dana, sada je dobilo i službenu potvrdu. Ovu vijest potvrdio je NK Osijek na svojim službenim stranicama.

Kako piše u priopćenju, Uprava kluba u ponedjeljak je poručila Zekiću da on u sljedećoj sezoni neće biti trener Osijeka. Samo dan kasnije, došlo je do sporazumnog raskida. Zekić je trebao voditi utakmicu u Varaždinu, no sada će to odraditi Ivo Smoje.

Zekiću je ovo bio drugi mandat na klupi Osijeka, a u ovoj sezoni ispao je u četvrtfinalu Kupa te završio četvrti u prvenstvu. Potonji rezultat osigurao mu je kvalifikacije za Konferencijsku ligu iduće sezone.

Jose Boto, sportski direktor Osijeka, aktivno traži trenera za sljedeću sezonu.