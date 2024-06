Boto: ‘Mierez ne može u Dinamo, a sada imam tjelohranitelje’

Podijeli :

Nakon što je krajem svibnja u centru Osijeka pod okriljem noći u automobil kojim se koristi sportski direktor NK Osijek, Portugalac Jose Boto, ispaljeno sedam hitaca, pojavilo se pitanje: Hoće li se čovjek kojem je na Pampasu povjeren zadatak stvaranja boljeg i jačeg NK Osijek uopće vratiti u Slavoniju?

No, sumnja je brzo otklonjena. Otklonio ju je sam Boto. Dok je netko pucao u njegov automobil, on je bio na odmoru u Portugalu, a i iz svoje se domovine oglasio i rekao kako ga ništa ne može zaustaviti i kako mu ovako užasne stvari samo daju poticaj da još više stisne gas i bolje radi, prenosi Novi list.

“To je bio čin nekog neodgovornog pojedinca koji mi je valjda želio poručiti da se ne vraćam u Osijek. Ti pucnjevi su loši za mene, ali odaju i lošu sliku o Osijeku i Hrvatskoj. Mediji u Portugalu tih su dana pisali o tom događaju tako da je ispalo kako je ovo ovdje Divlji zapad, a ja znam da nije. Natpisi su predstavili Hrvatsku u lošem svjetlu, kao zemlju u kojoj jedni pucaju na druge. To je za imidž jedne zemlje, kluba, naroda, jako loše. Znam da nije tako i da su to samo medijski napisi, Osijek je lijep i miran grad. Moje mlađe dijete bilo je neko vrijeme sa mnom u Osijeku i bilo je u šoku, ne samo zato što se taj incident dogodio nego i što se dogodio baš u Osijeku. Sada je u pitanju imidž grada, a dogodilo mi se da imam i problema s nekim igračima koje želim dovesti. Kako nekog nekamo dovesti a taj zna da se pucalo vatrenim oružjem u moj automobil”, rekao je Boto pa nastavio:

Boto nakon pucnjave: Ne pada mi na pamet ići iz Osijeka, ovo je motiv za dalje

“Nazvao me gradonačelnik Radić, a čak su me i portugalske vlasti zvale na razgovor. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić me također zvao i rekao kako bi moj odlazak iz Osijeka bio loš. Sa strane onoga što radim u Osijeku, želim HNL dovesti na višu razinu, dajem mali doprinos tome da zajedno sa svima drugima napravimo što atraktivniji proizvod. Bio sam u Ukrajini četiri godine, onda i u Grčkoj, i nikada mi se ništa slično nije dogodilo.

Možete zamisliti kakve su bile reakcije obitelji… Ja sam samo razmišljao kako se to moglo dogoditi jer ništa ne opravdava takav postupak. U Osijeku sam šest mjeseci, svaki dan nakon večere sam prošećem gradom i nikada mi nitko ružnu riječ nije uputio, a sad moram imati tjelohranitelje i policijsku zaštitu. Čim se to dogodilo, policija me kontaktirala, a po povratku u Osijek tri sata razgovarao sam s policijom. Sve je podignuto na višu razinu, tu su i ljudi iz tajnih službi. Policija mi je rekla da se u Osijeku takvo što nije dogodilo posljednjih 20 godina. Žao mi je zbog svega.”

O smjeni Zorana Zekića:

“Nemam ništa protiv njega, od svih trenera koje sam smijenio, Zekića mi je bilo najteže smijeniti jer je dobar čovjek. Nije u pitanju njegovo poznavanje nogometa, ali za ono što želim napraviti u Osijeku to nije bilo to. Preuzeo sam rizik tom odlukom, a vidjet ćemo je li bila dobra. Želio sam malo svježine i sada ćemo vidjeti što će se dogoditi. Ako u nogometu želite nešto ostvariti, morate ponekad preuzeti rizik. Ja ga preuzimam.”

NK Osijek je objavio kako će novog šefa struke predstaviti sljedeću srijedu, ime drže u tajnosti, iako to nije tajna. Stiže 39-godišnji Federico Coppitelli, koji se uklapa u Botovu viziju Osijeka:

“Ja se uvijek pripremam za takvu odluku. Znam koliko mogu platiti trenera i moram ga uklopiti u proračun, a druga stvar je što imamo dosta mladih igrača. Današnje generacije nisu kakve su bile prije 20 godina. Trebate drukčiji psihološki pristup jer s njima nije lako. Ta djeca znaju više nego što smo mi znali u njihovoj dobi, kod novih generacija više ne prolaze stare metode rada, one traže objašnjenja. Imamo puno mladih igrača, a ja trebam nekoga tko ih razumije, pod kim će rasti na iduću razinu. Jedna stvar je staviti mlade igrače u momčad, a druga je razvijati ih. To zahtijeva posebna znanja. Želim ambicioznog trenera kojem je Osijek stepenica na razinu više, tko želi jednog dana voditi Milan ili Manchester City, a Osijek vidi kao korak prema tome. Ne možete ni zamisliti posao koji sam napravio sa svojim timom oko proučavanja načina na koji igra, na koji vodi treninge kako bismo vidjeli koliko se uklapa i izbjegli što više pogrešaka u procjeni.”

O mogućim dolascima i odlascima:

“Imat ću još razgovora s Bralićem. Oko Cokaja su dvije stvari. Ne želim platiti Panathainikosu milijun, odnosno milijun i pol eura, ali i on mora smanjiti svoje zahtjeve oko plaće. Bit ću izravan oko Ramona, predložio sam mu novi dugogodišnji ugovor jer voli živjeti u Osijeku, navijači ga ovdje obožavaju. On je u dvojbama, a ja ne mogu govoriti u njegovo ime. Svjestan je da ga nigdje drugdje ljudi neće voljeti kako ga vole u Osijeku, a to je jako važno u donošenju odluke. S druge strane, 27 mu je godina i nema još puno vremena da zaradi ozbiljan novac od nogometa. Zasad nismo dobili nikakvu ponudu o kojoj bismo se mogli odrediti, a u neki drugi hrvatski klub sigurno ga nećemo prodati. O tome nema govora ni razgovra. To je to što se tiče Miereza, za Nejašmića vrijedi isto. Razgovarali smo o mogućnosti da produžimo ugovor i zamolio je za malo vremena. Što je najgore što se može dogoditi? Da idućeg ljeta odu besplatno. Objasnio sam to i klupskoj upravi. Ako imam jaku momčad, čak i ako ne dobijemo na kraju nikakvu odštetu za Miereza i Nejašmića, a na kraju, recimo, transferiramo Matkovića za deset milijuna, što je bolje? Valjda ovih deset milijuna za jednog, a imali smo i jaku momčad.

Čavlina nam je meta i to ne krijemo, ali to nema veze i nije nikako povezano s Mierezom. Rekao sam i ponavljam, Ramon ovo ljeto ne može u Dinamo. Tražim još jedno krilo i napadača.”