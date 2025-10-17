Hrvatska nakon SP-a igra Ligu nacija, evo tko su mogući protivnici Vatrenima

Nakon što završi Svjetsko prvenstvo 2026., što se tiče Europe dolazi Liga nacija.
Uefa je godinu dana od početka objavila jakosne skupine.
Hrvatska ostaje u eliti i A društvu Lige nacija, a nalazi se u drugom potu A lige. Hrvatska iduće godine sigurno neće u skupini igrati protiv Italije, Nizozemske i Danske.
Jedan protivnik Vatrenih je sigurno neugodan, a to je jedna reprezentacija iz prvog pota gdje se nalaze Španjolska, Portugal, Francuska i Njemačka.
U trećem potu prijete Srbija, Belgija, Engleske, Norveška, a u četvrtom Wales, Češka, Grčka i Turska.
Najteža moguća skupina: Španjolska, Hrvatska, Engleska, Turska
Najlakša moguća skupina: Njemačka, Hrvatska, Srbija, Češka
