Hrvatska kolonija u Noahu porazila Olimpiju za prolaz u Konferencijsku ligu

Bivši Dinamov trener Sandro Perković odveo je armenski Noah u skupinu Konferencijske lige. Nakon što su u prvom susretu u Ljubljani svladali Olimpiju s uvjerljivih 4:1, Armenci su i u uzvratu u Erevanu slavili 3:2 te s ukupnih 7:3 izborili prolaz.

Uz Perkovića, uspjeh su proslavila i dvojica hrvatskih igrača, Marin Jakoliš, koji je odigrao svih 90 minuta, te Alen Grgić, koji ovaj put nije bio u zapisniku. Noah je poveo golom Portugalca Heldera Ferreire u 13. minuti, a isti igrač asistirao je Brazilcu Matheusu Aiasu za 2:0 već u 20. minuti.

Olimpija je smanjila u 56. minuti kada je bivši dinamovac Antonio Marin realizirao jedanaesterac, a u 76. minuti Ivan Durdov izjednačio je na 2:2. No, samo minutu kasnije Hovhannes Harutyunyan pogodio je za konačnih 3:2 i potvrdio plasman Noaha u grupnu fazu.