Hrvatska čeka protivnike u Ligi nacija, evo kada je ždrijeb

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak će doznati protivnike u novom izdanju Lige nacija, koja će se igrati od rujna do studenog ove godine.

Ždrijeb Lige nacija je na rasporedu od 18 sati. Hrvatska će ponovno igrati u A ligi Lige nacija, u kojoj se nalazi 16 najjačih reprezentacija Starog kontinenta.

Ukupno će se izvlačiti skupine u četiri lige – A, B, C i D – a svaka liga imat će po četiri skupine. Hrvatska u ždrijeb ulazi iz druge jakosne skupine A lige, zajedno s Italijom, Danskom i Nizozemskom.

Možemo dobiti ekstremno jaku grupu, na primjer, sa Španjolcima iz prvog šešira i Englezima iz trećeg šešira. Također, može se dogoditi i da igramo sa Srbijom koja je u trećoj jakosnoj skupini.

Iz četiri grupe prve dvije najbolje reprezentacija igrat će četvrtfinale u ožujku 2027. godine, a najbolje četiri momčadi igrat će Finals Lige nacija u lipnju 2027. godine.

Jakosne skupine za ždrijeb lige A:

1. – Portugal, Španjolska, Francuska, Njemačka

2. – Italija, Nizozemska, Danska, Hrvatska

3. – Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

4. – Wales, Češka, Grčka, Turska

Raspored utakmica Lige nacija:

1. kolo: 24.–26. rujna 2026.

2. kolo: 27.–29. rujna 2026.

3. kolo: 30. rujna – 3. listopada 2026.

4. kolo: 4.–6. listopada 2026.

5. kolo: 12.–14. studenoga 2026.

6. kolo: 15.–17. studenoga 2026.

Četvrtfinale Lige A: 25.–30. ožujka 2027.

Doigravanje Lige A/B i B/C: 25.–30. ožujka 2027.

Završni turnir: 9.–13. lipnja 2027.

Doigravanje Lige C/D: 23.–28. ožujka 2028.