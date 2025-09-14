Hrvat iznenadio Messija, ‘skinuo’ mu panenku i započeo moćnu pobjedu svoje momčadi

Podijeli :

AP Photo/Erik Verduzco via Guliver

Charlotte je svladao Inter Miami 3:0 u noći sa subote na nedjelju, a ključni čovjek u pobjedi domaćih protiv Messijeve momčadi bio je Kristijan Kahlina.

U 32. minuti sudac je dosudio kazneni udarac za goste, a Lionel Messi odlučio ga je izvesti panenkom. Lopta je otišla s desne strane Kristijana Kahline koji je čekao do posljednjeg trenutka i mirno ju uhvatio.

POVEZANO Najbolji golman MLS-a za SK: Htio bih zaigrati za Dinamo, a još se nadam Dalićevom pozivu Kahlina osvojio najprestižniju nagradu za vratare u MLS-u, pobijedio je francusku legendu

Charlotte je poveo samo dvije minute nakon obrane hrvatskog vratara, kada je zabio Idan Toklomati. On je bio strijelac i još dva gola za pobjedu od 3:0 i tako nastavio sjajnu formu.

Kahlini je ovo treća sezona u MLS-u. Prvi je Hrvat i prvi igrač Charlottea u povijesti koji je osvojio sezonsku individualnu nagradu u MLS-u, onu za vratara godine. U Ameriku je otišao iz Ludogoreca za milijun eura, a u Hrvatskoj je branio pet godina za Goricu te ranije za Lučko i Vinogradar. U Dinamu je prošao mlađe dobne kategorije, ali nije zaigrao za prvu momčad.

BONUS VIDEO: