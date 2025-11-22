Hoxha: Ako ćemo igrati kao protiv Varaždina, možemo i do tri boda u Lilleu

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

U prvom subotnjem ogledu 14. kola HNL-a nogometaši Dinama su na maksimirskom stadionu pobijedili Varaždin s 3:1 čime su barem privremeno došli vodećem Hajduku na bod zaostatka.

U pravoj zimskoj kulisi Dinamo je poveo u 31. minuti pogotkom Sergija Domingueza. Samo šest minuta kasnije Arber Hoxha je povećao na 2:0, a igrač utakmice Hoxha svoj je drugi pogodak postigao u 53. minuti za 3:0. U 87. minuti Luka Škaričić je bio jedini strijelac za Varaždin.

Upravo je junak Hoxha dao izjavu nakon utakmice.

“Danas smo bili jako dobri od prve minute. Tri boda su najvažnija, ali brzo moramo zaboraviti ovaj susret jer nas čeka Lille u Europskoj ligi. Nakon male krize, sada smo u dobroj situaciji. Moramo ovako nastaviti dalje”, rekao je Hoxha.

Komentirao je i četvrti dres, koji su dinamovci predstavili i zahvalio je navijačima na dolasku.

“Četvrti dres je odličan, donio nam je sreću. Danas je bilo jako hladno, hvala svima koji su došli na stadion.”

Pitali su ga i koji gol mu je draži, s obzirom na to da je zabio dva pogotka.

“Drugi pogodak mi je bio bolji, ali kod prvog moram istaknuti sjajnu asistenciju Lisice.”

Hoxha je naglasio da Dinamo može slaviti u Francuskoj, gdje ih očekuje gostovanje kod Lillea u 5. kolu Europske lige (četvrtak, 18.45 sati).

“Teška utakmica u Europskoj ligi, znamo tko je Lille. Ali, ako damo sve od sebe i ako ćemo biti na ovoj razini, onda možemo do tri boda.”