Henderson se vraća u Premier ligu, potpisao je dvogodišnji ugovor

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Engleski nogometni reprezentativac i nekadašnji kapetan Liverpoola, 35-godišnji veznjak Jordan Henderson vraća se u Premiership kao novi igrač Brentforda, s kojim je potpisao dvogodišnji ugovor, nakon što je napustio redove nizozemskog Ajaxa s kojim je imao ugovor do ljeta 2026.

“Oduševljen sam što sam ovdje i s velikim uzbuđenjem čekam da krenemo… bilo mi je jasno da želim doći ovdje pa je to, na kraju, bila vrlo laka odluka”, izjavio je Henderson u službenom priopćenju svog novog kluba, šestog u njegovoj seniorskoj karijeri koju je započeo još 2008. u dresu Sunderlanda.

Za Sunderland je igrao do 2011., uz kratkotrajni boravak na posudbi u Coventry Cityju, a onda je prešao u Liverpool u kojem se zadržao do 2023. i odigrao ukupno 492 utakmice te dogurao do statusa kapetana “Crvenih”. Za Liverpool je postigao 33 pogotka uz 58 asistencija.

Iz Livepoola je na šest mjeseci otišao u saudijski Al-Ettifaq, a prošlo ljeto je potpisao dvogodišnji ugovor s Ajaxom, s kojim je bio na pragu osvajanja naslov prvaka Nizozemske, ali su ga “Kopljanici” u zadnjem kolu prepustili PSV-u.

U 57 nastupa za Ajax postigao je jedan pogodak.

Iako ga Gareth Southgate nije uvrstio u englesku reprezentaciju za Euro 2024. u Njemačkoj, novi izbornik Thomas Tuchel ga je, na opće iznenađenje, reaktivirao u ožujku ove godine, za utakmice s Albanijom i Latvijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. U dresu “Tri lava” je ostvario 84 nastupa i postigao tri gola.

U Brentfordu bi trebao osnažiti konkurenciju u vezonom redu, nakon što je klub napustio bivši kapetan “Pčela” Christian Norgaard, koji je prešao u Arsenal. Brentford je prošlu sezonu završio na 10. mjestu engleske Premier lige sa 56 bodova.

“Dat ću sve od sebe da prenesem svoje iskustvo, posebno mlađim igračima. No, istovremeno, i dalje moram biti na visokoj razini i obavljati zadatke na terenu. I u ovim godinama još uvijek možete puno naučiti i postati bolji, a to je ono što želim činiti u ovom klubu”, poručio je Henderson.