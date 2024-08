Halilhodžić: Žao mi je Hajduka, mnogi se u njemu uče raditi, a nisu dorasli poslu

Podijeli :

Svoj sud o Hajduku i Dinamu na početku sezone dao je i legendarni BiH stručnjak Vahid Halilhodžić.

“Stvarno je ta emocija za Hajduk ogromna. U Dalmaciji se svatko poistovjećuje s Hajdukom, to je narodni klub čiji je utjecaj na zajednicu kao takvu velik. Samo, ne radi se dobro u klubu. Previše je tu turbulencija i promjena, premalo strpljenja. Ništa ne ide preko noći i za sve treba vremena. Meni je malo i žao, koliko sam dugo godina već u Hrvatskoj na moru, koliko godina provodim ljeta u Dalmaciji, koliko ljetujem, na kraju krajeva imam i kuću dolje, meni je malo i žao Hajduka. Ljubav i odanost prema tom klubu je ogromna. Dolje ljudi pate zbog toga što nikako da osvoje naslov”, počinje za Net.hr svoju priču Vahid Halilhodžić i nastavlja:

“Ne znam što se radi s HNK Hajduk, u tom klubu ima puno populizma i mnogi se u njemu uče raditi, u biti, a nisu dorasli poslu i ispada da je ovaj posao za njih kompliciran, odnosno da nije za njih. Za mene je to takva jedna improvizacija jednog takvog slavnog kluba s takvom armijom navijača. Ne valja im posao”, tvrdi Vahid i dodaje:

“Pokušavaju na Poljudu na bilo koji način, pod svaku cijenu, da dođu do rezultata i toliko željene titule. Svi ljudi koji dolaze u klub kao treneri ili sportski direktori, ali i na ostale funkcije, nemaju vremena za napraviti nešto opipljivo. Kad se nešto stvara u nogometu, kao što Hajduk sad s Gattusom stvara momčad koja će u budućnosti napasti titulu do te mjere da će ju uzeti, onda tim ljudima treba dati vremena.”

Osvrnuo se i na odlazak Ivana Perišića s Poljuda.

“Čitava priča oko Perišića isto pokazuje nestabilnost situacije u Hajduku, ali i ljubav. Sve odmah postane skandal ako nije i ne ide u smjeru HNK Hajduk. Hajduku treba puno više vremena da se stvori nešto što bi moglo biti šampionski uspješno u HNL-u”.

Optimizma oko Dinama ne manjka…

“Dinamo mi izgleda dobro, iako ga nisam toliko pratio, ali onako paušalno što sam zamijetio, izgledaju mi dobro, stabilno, imaju još jaču momčad jer nisu mijenjali, nego su na to još doveli nove igrače, pojačanja. Prošle su sezone imali turbulencija, ali su ih preživjeli. Preživjeli su i krizu rezultata. Isto tako, dogodila se promjena u klubu u koji su došli novi ljudi na čelu s mojim prijateljem Velimirom Zajecom. Pazite, to su bile radikalne promjene koje su se prošle sezone u Maksimirskoj 128 dogodile. Trenutno to sve dosta dobro funkcionira. Međutim, Dinamo bez grupne faze Lige prvaka teško može održati stabilnu financijsku bilancu u klubu. Dinamo svake godine mora igrati Ligu prvaka.”