Hajduku se za ogled s Osijekom vraća drugi najbolji strijelac HNL-a

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk će u nedjelju od 17 sati i 45 minuta igrati u gostima kod Osijeka na Opus Areni u 22. kolu HNL-a. Trener Gonzalo García ponovno može računati na oporavljenog Michelea Šegu, dok je nastup Ikera Almene i dalje neizvjestan. Bit će to treći međusobni susret ovih klubova ove sezone.

U prethodna dva ogleda Hajduk je oba puta slavio 2:0. U kolovozu u Osijeku strijelci su bili Marko Livaja i Šego, dok su u studenome na Poljudu pogotke postigli Filip Krovinović i ponovno Šego. Napadač splitske momčadi s deset golova predvodi listu strijelaca Hajduka i drugi je najbolji strijelac lige, s jednim pogotkom manje od Dion Drena Beljo.

Šego je propustio prošlo kolo i poraz od Slaven Belupa rezultatom 0:2 zbog ozljede zadobivene ranije protiv Gorice. Što se tiče desnog krila Almene, vratio se treninzima, ali ostaje za vidjeti kako će reagirati i hoće li biti spreman do nedjelje, s obzirom na to da vuče ozljedu još od susreta protiv Istre 1961 u 20. kolu.