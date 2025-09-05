Hajduk zbog rasizma dobio najveću kaznu od disciplinske komisije

Disciplinska komisija kaznila je četiri kluba, Dinamo, Varaždin, Hajduk i Istru 1961, a najstroža sankcija izrečena je Hajduku. Splitski klub mora platiti 12.500 eura zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača te korištenja pirotehnike. Preostala tri kluba zajedno su kažnjena s ukupno 7.000 eura. U nastavku slijedi priopćenje u cijelosti.