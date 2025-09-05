Hajduk zbog rasizma dobio najveću kaznu od disciplinske komisije

Nogomet 5. ruj 202516:18 0 komentara
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 5. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Disciplinska komisija kaznila je četiri kluba, Dinamo, Varaždin, Hajduk i Istru 1961, a najstroža sankcija izrečena je Hajduku. Splitski klub mora platiti 12.500 eura zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača te korištenja pirotehnike. Preostala tri kluba zajedno su kažnjena s ukupno 7.000 eura. U nastavku slijedi priopćenje u cijelosti.

Varaždin – Dinamo (30. kolovoza 2025.)

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 4.500 eura

Varaždin

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1.800 eura

Hajduk – Rijeka (31. kolovoza 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 2.500 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 10.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 12.500 eura

Istra 1961 – Gorica (29. kolovoza 2025.)

Istra 1961

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 700 eura

