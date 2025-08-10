Hajduk opet mora bez Livaje, Garcia bi mogao ‘kopirati’ recept protiv Istre

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Pred igračima Hajduka novi je izazov, još jedna utakmica bez Marka Livaje u domaćem prvenstvu. Iako, za sada pokazuju kako više i ne ovise toliko o učinku svog najboljeg igrača.

U četiri do sada odigrane utakmice (dva puta Zira, po jednom Istra i Dinamo City) Hajduk je upisao remi i tri pobjede. Marko Livaja protiv Istre nije participirao zbog suspenzije, a u preostale tri utakmice ubilježio je samo asistenciju.

Usprkos tome, hajdukovci su pobijedili Istru, prošli Ziru i pobijedili Dinamo City u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Dugi niz godina Hajduk je bio i suviše ovisan o učinku svog najboljeg igrača i kapetana, ali to više nije slučaj, barem na ovom malom uzorku.

I to je svakako ohrabrenje za momčad Gonzala Garcije uoči drugog kola SHNL-a u nedjelju od 21 sat protiv Gorice na Poljudu. Protiv Istre Garcia je u napad gurnuo Yassinea Benrahoua i pokazao se to kao pun pogodak jer je taj igrač iznudio i realizirao kazneni udarac za vodstvo.

Očekuje se da će Benrahou startati i protiv Gorice kao ‘lažna devetka’, a da će na krilima biti Sanyang, junak pobjede nad Dinamom te Durdov ili Brajković. To bi mogla biti jedina dilema u napadačkoj trojci.

Na golu je siguran Ivušić, u obrani je jedina dvojba na desnom boku, Karačić ili Sigur. Mlačić, Šarlija i Hrgović sigurno kreću. Vezni red također se neće dirati, Kalik – Krovinović – Pajaziti.

Pukštas, Šego i Sigur, koji su ne tako davno bili standardni, kod Garcije očito nisu u prvom planu te će svoju priliku i ovaj put čekati s klupe.