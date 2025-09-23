Hajduk ide na gostovanje kod četvrtoligaša bez četvorice igrača

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk nakon poraza u najvećem hrvatskom derbiju na Poljudu od Dinama 0:2 u srijedu igra protiv Koprivnice u Hrvatskom kupu.

Splićani u srijedu od 17 sati igraju šesnaestinu finala Kupa na gostovanju kod četvrtoligaša Koprivnice.

Trener Gonzalo Garcia na put je poveo oslabljen sastav, piše Dalmatinski portal.

U Koprivnici neće igrati čak četvorica važnih igrača: Ron Raci (bolestan), Bruno Durdov (ozljeda zgloba), Michele Šego (bolovi u vratu) i Sanyang Bamba (udarac u kvadriceps, izdržao samo poluvrijeme derbija protiv Dinama).

