Gvardiol: Drago mi je da će biti kiša, greška iz Danske se neće ponoviti

Joško Gvardiol

Još nas samo dva dana dijele od početka Eura za Hrvatsku koja će prvu utakmicu igrati u Španjolskoj. Hrvatski reprezentativci svakodnevno odgovaraju na pitanja novinara, a na današnju pressicu za medije došli su braniči Joško Gvardiol i Borna Sosa.

Joško, koje je vaše mišljenje o Luisu De La Fuenteu?

“Inače dajem mišljenja o igračima, a ne o trenerima. Ne znam što da kažem… Sigurno zna posao koji radi i da će pripremiti reprezentaciju da zaustavi ono što je naš forte.”

Joško, dosta je bilo govora o tvojoj poziciji, najavljeno je da ćeš igrati lijevog beka. Objasni nam koliko je različito to u reprezentaciji i klubu?

“Pozicija kao pozicija… U Cityju igramo ofanzivnije, Guardiola uvijek traži od krila da ulaze u “pocket”, međuprostor, i mi bekovi smo onda kao krila. Izbornik od nas traži da ulazimo u sredinu, a krila ostaju široko.”

Izbornik vas seli na beka zbog Yamala, koji je rekao da ste veliki igrač i da se jedva čeka sučeliti s vama. A vi s njim?

“Baš sam rekao da sam napunio 22 godine i više nisam mlad igrač. Drago mi je vidjeti sve mlađe i mlađe igrače na velikim scenama, a on je jedan od njih. Pokzao je koliko je talentiran i da će jednog dana, ako sve bude kako treba, biti u borbi za najboljeg. Veselim se susretu, znam da je jak na lopti, tehnika mu je jača strana i naravno da trebamo dobro proanalizirati ne samo njega nego i sve druge.”

Vaša karijera je eskalirala jako brzo i brzo se stvari događaju. Kako se nosite s time, djeluje li vam to nestvarno i s koliko golova biste bili zadovoljni na Euru?

“Mislim da se dobro nosim s tim. Vjerojatno nisam još ni svjestan što sam postigao i do kojeg nivoa sam došao. Ima vremena, nešto će ući u glavu do kraja karijere. Što se golova tiče, volio bih se fokusirati na obranu jer sam obrambeni igrač, da odradimo to kako treba svi skupa, a ne samo ja. A ako se nađem u šansi, zašto ne zabiti neki gol.”

Rekli ste da je Yamal izazov. Koji je ključ da ga zaustavite?

“Svaka utakmica je novi susret s novim igračima, to su sve kvalitetni igrači na Euru. Desilo se da igramo prvu utakmicu s njima, ali ne bih samo njega izdvajao. On će se naći na mojoj strani i uvjeren sam da neće biti lagan izazov. U takvim situacijama je najbolje duplirati tu poziciju, brže se pomicati s jedne strane na drugu, ali imamo još dva dana da pripremimo taktiku.”

Dosta se priča o Lamineu Yamalu. Jeste li s Modrićem dosta razogvarali o ostalim igračima?

“Nisam ni s kime pričao ni o kome, svi su opasni. Sve ih moramo ozbiljno shvatiti i to je to.”

Prognoza za Berlin je kiša, neće biti previše vruće pa neće trebati puno vode kao što je bilo u Kopenhagenu, kad ste pili vodu tijekom utakmice. Sjetite li se toga i što je Dalić rekao?

“Drago mi je da će biti kiše, uljepšali ste mi dan. Što se tad desilo? Svima je jasno što se desilo. Izgubili smo na glupi način, otežali smo si posao, a to je iza mene.”