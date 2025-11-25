Gueye se oglasio nakon incidenta, evo što kaže o šamaru suigraču

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Everton je pobijedio Manchester United na Old Traffordu, ali detalj koji je sve zasjenio bio je crveni karton Idrisse Gueyea zbog incidenta sa suigračem Michaelom Keaneom.

Senegalac je ošamario Keanea, zbog čega je dobio izravni crveni karton. Gueye se oglasio odmah nakon utakmice i ispričao svima, prije svega Keaneu.

“Prvenstveno se želim ispričati Michaelu Keaneu. Preuzimam punu odgovornost za svoju reakciju. Također bih se želio ispričati suigračima, stručnom stožeru, navijačima i klubu. Ono što se dogodilo ne odražava ono tko sam niti vrijednosti za koje se zalažem. Emocije ponekad prevladaju, ali ništa ne opravdava ovakvo ponašanje. Budite sigurni da ću učiniti sve kako se ovo više ne bi ponovilo”, stajalo je u Gueyevoj poruci.

Everton je pobijedio Manchester United na Old Traffordu 1:0, iako je od 13. minute igrao bez isključenog Gueyea.