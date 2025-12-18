Guardiola blizu odlaska iz Cityja? Mijenja ga trener Chelseaja?

Podijeli :

Trener Chelseaja Enzo Maresca nalazi se vrlo visoko na popisu potencijalnih kandidata Manchester Cityja za nasljednika Pepa Guardiole, u trenutku kada su sve glasnije špekulacije da bi slavni Katalonac mogao napustiti Etihad već idućeg ljeta. Iako Guardiola ima ugovor do 2027. godine, brojni izvori bliski klubu smatraju da bi aktualna sezona mogla biti njegova posljednja, navodi The Athletic.

Konačna odluka o Guardiolinoj budućnosti očekuje se u završnici sezone, no u Cityju se već pripremaju za opciju njegova odlaska. Sam Guardiola je još u svibnju, u razgovoru za ESPN Brasil, istaknuo kako planira uzeti pauzu od nogometa nakon završetka mandata u Engleskoj.

„Nakon isteka ugovora s Cityjem, prestat ću. U to sam siguran. Ne znam hoću li se potpuno povući, ali uzet ću predah“, poručio je tada.

Iako mu je ugovor u studenom 2024. produžen do ljeta 2027., Guardiola je poznat po tome da važne odluke donosi relativno kasno. Još je u listopadu tvrdio da i dalje ima energiju za posao. „Ima puno prostora za napredak i to mi daje motivaciju. Posao još nije završen“, rekao je. The Athletic dodaje da više od stotinu optužbi Premier lige protiv Cityja, koje klub odlučno odbacuje, ne utječu na Guardiolinu situaciju.

Enzo Maresca već ima bogato iskustvo u Manchester Cityju. U sezoni 2020./21. vodio je U-21 momčad, a nakon kratkog boravka u Parmi vratio se u klub u ljeto 2022. kao pomoćni trener u Guardiolinom stožeru. U toj je ulozi sudjelovao u osvajanju povijesne trostruke krune u sezoni 2022./23.

Njegov rad izuzetno je cijenjen unutar kluba, zbog čega se smatra jednim od glavnih kandidata ako Guardiolina pozicija ostane upražnjena. Sam Guardiola nedavno ga je opisao kao „jednog od najboljih trenera na svijetu“, istaknuvši da njegov posao u Chelseaju nije dovoljno prepoznat.

Maresca je preuzeo Chelsea u lipnju 2024., nakon uspješne sezone s Leicesterom koji je vratio u Premier ligu. Već u prvoj sezoni na Stamford Bridgeu osvojio je Konferencijsku ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo te izborio plasman u Ligu prvaka. Trenutačno se Chelsea nalazi na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice, šest bodova iza Manchester Cityja.

Druga sezona, međutim, donijela je i određene turbulencije. Nakon pobjede nad Evertonom Maresca je izjavio kako su pripreme za tu utakmicu bile „najgorih 48 sati otkako je stigao u klub“, navodeći nedostatak podrške okoline. Iako nije želio ulaziti u detalje, izjava je potaknula nagađanja o odnosima s upravom. Unatoč tome, navijači mu i dalje pružaju potporu, a Chelsea ostaje konkurentan u svim natjecanjima. Maresca ima ugovor do 2029. godine, uz mogućnost produljenja.

Potencijalni odlazak Pepa Guardiole značio bi ogroman izazov za Manchester City. Klub ne bi izgubio samo najtrofejnijeg trenera u svojoj povijesti, već i čovjeka koji je dubinski promijenio engleski nogomet. Sezona sa 100 osvojenih bodova, četiri uzastopna naslova prvaka i trostruka kruna postavili su standard koji je izuzetno teško nadmašiti.

Navijače bi čekao emotivan rastanak, a novi trener morao bi se nositi s golemim pritiskom i naslijeđem jedne od najvećih era u modernom nogometu. Mogući odlazak Bernarda Silve i Johna Stonesa, posljednjih igrača iz prve Guardioline šampionske generacije kojima ugovori istječu na kraju sezone, dodatno bi označio kraj jednog razdoblja.

Ipak, temelj za budućnost već postoji. City u napadu predvode Phil Foden i Erling Haaland, obojica 25-godišnjaci, spremni preuzeti glavne uloge u novom poglavlju klupske povijesti.