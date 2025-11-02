Gregurina: Imali smo sreće u nekoliko situacija, ali smo zaslužili bod protiv Hajduka

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Slaven Belupo i Hajduk odigrali su bez pogodaka (0:0) u susretu 12. kola SuperSport HNL-a. Ovim remijem Splićani su osvojili bod dovoljan da ponovno preuzmu vrh ljestvice s ukupno 26 bodova, jednim više od Dinama, dok je Slaven Belupo skočio na treće mjesto s 17 bodova, također jednim više od Lokomotive.

Nakon utakmice trener Slavena Belupa, Mario Gregurina, dao je svoj komentar na prikazanu igru i rezultat. Naglasio je kako je zadovoljan borbenošću svojih igrača te da je momčad pokazala karakter protiv vrlo jakog protivnika:

“Čestitke mojim momcima. Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu. Limitirali smo Hajduk, lidera prvenstva, na minimum. Fantastična su ekipa. Na kraju smo ostali s igračem manje, ali smo skupili snage te smo izdržali. Zaslužili smo taj bod. Imamo jedan dan za oporavak, a onda gledamo prema Lokomotivi”, kazao je zadovoljni Gregurina.

Nije ovo bila uspavanka unatoč rezultatu.

Da, mislim da su obje ekipe dale sve na terenu. Obje ekipe preferiraju moderan nogomet s visokim intenzitetom. Teško je u toj priči uspostaviti potpunu kontrolu. Čestitke jednima i drugima, mislim da je bila dobra utakmica.

Na početku utakmice ste bili jako agresivni.

Želimo izaći pred domaću publiku sa stavom i gardom. Nakon što smo fizički pali, trebali smo se konsolidirati.

Prekinuli ste niz poraza protiv Hajduka i zasjeli ste na treće mjesto tablice.

Jako dobro radimo i baš zbog toga sam jako sretan na ovom rezultatu. Hajduk je fantastična ekipa, rade odličan posao, skidam im kapu!

Želite li nekog igrača posebno izdvojiti danas?

Svi igrači su odradili odličan posao, nemam nikoga posebno za izdvojiti.

Ovo je prvi put ove sezone da niste primili pogodak.

Da, dobro smo limitirali odličnu ekipu. Malo nas je u nekim trenucima sreća pomazila jer Hajduk ne može ne imati priliku cijelu utakmicu.